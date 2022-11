Ukraina: Prezydent Zełenski: musimy jeszcze wyzwolić blisko 2 tys. miejscowości

Ukraina musi wyzwolić i odbudować jeszcze blisko 2 tys. miejscowości – podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski we wtorek w wystąpieniu online na forum francuskiego kongresu merów i władz lokalnych. "Rosja chce przekształcić zimno w broń masowego rażenia" – zaznaczył Zełenski.

"Miast i wsi, które musimy jeszcze wyzwolić i odbudować, jest blisko dwa tysiące. Co najmniej dziesiątki z nich są całkowicie zrujnowane przez ataki rosyjskiej armii, jak Mariupol i Wołnowacha" - powiedział Zełenski, zwracając się do uczestników francuskiego spotkania (https://t.me/V_Zelenskiy_official/4111).

Rosjanie, przypominał, zaatakowali całe terytorium Ukrainy, a udało im się tymczasowo zająć część terytorium dziesięciu obwodów. W sumie pod okupację trafiło ponad 3700 ukraińskich miejscowości. 1886 udało się już wyzwolić - powiadomił we wtorek gabinet prezydenta.

"Prowadzono tam życie na różne sposoby. Kiedyś. A teraz w tych wszystkich miejscowościach widzimy jedno - całkowity brak możliwości normalnego życia" - zaznaczył prezydent.

"Wszystko, co rosyjscy żołnierze zdołali zaminować, zaminowali. Wszystko, co zdołali rozgrabić, rozgrabili. Zniszczone lub zburzone przez ostrzały są setki tysięcy budynków na całej Ukrainie" - relacjonował dalej.

Mówiąc o wyzwolonym niedawno Chersonie, Zełenski powiedział, że mieszkańcy "nic nie mieli". "Elektryczności i łączności. Nie było wody. Dopiero po wyzwoleniu zaczęły pracować apteki. Przywracamy pracę placówek medycznych, świadczenie usług socjalnych" - dodał Zełenski.

Niektóre budynki, jak zaznaczył, trzeba wysadzić, bo wszystko jest zaminowane. Chersoń, do którego po rosyjskiej aneksji Krymu uciekło wielu jego mieszkańców, wymaga lat odbudowy. Z 300 tys. mieszkańców przed rosyjską inwazją pozostało tam 100 tys. ludzi.

Celem rosyjskiej agresji jest "po prostu zniszczenie życia" na Ukrainie - podkreślił prezydent.

Teraz, masowo atakując rakietami obiekty infrastruktury energetycznej, "Rosja chce przekształcić chłód zimy w broń masowego rażenia" - zaznaczył.

Zełenski zaprosił przedstawicieli władz lokalnych Francji do włączenia się do działań na rzecz odbudowy Ukrainy oraz do pomocy jej obywatelom w przetrwaniu zimy.

