Ukraina: Prezydent Zełenski: musimy przywrócić sprawiedliwość, Rosja musi odpowiedzieć za każde spalone miasto i wieś

Rosja musi odpowiedzieć za każde spalone miasto, za każdą spaloną wieś, każde zniszczone życie, każdą zabitą rodzinę – oświadczył w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia transmitowanego w Davos na wystawie poświęconej rosyjskim zbrodniom wojennym na Ukrainie.

"Musimy przywrócić sprawiedliwość, możemy przywrócić sprawiedliwość. Musimy ukarać zło. Ta terrorystyczna wojna Rosji przeciwko Ukrainie powinna stać się ostatnią wojną. Nigdy więcej żadne państwo nie powinno wejść na taką drogę terroru. Zemsta tego nie zapewni, dlatego potrzebna jest sprawiedliwość" - mówił Zełenski w wystąpieniu transmitowanym online podczas wystawy Russian War Crimes w Davos, gdzie trwa doroczne Międzynarodowe Forum Ekonomiczne.

Zełenski podkreślił, że Rosja jako państwo wybrała "drogę terrorysty, kata, mordercy, grabieżcy". "Dlatego też jako państwo musi ponieść odpowiedzialność" - zaznaczył.

"Masowość rosyjskich zbrodni na ukraińskiej ziemi nie pozostawia wątpliwości - to był zamysł władz Rosji, warunki inwazji, na które oni się zgodzili. Cały terror, zabójstwa, tortury, grabieże. Za rosyjskimi wojskami na nasze ziemie przyszli kaci" - powiedział, dodając, że "ludzie są rażeni prądem, gwałceni, postrzeliwani, głodzeni na śmierć, zostawiani bez wody i snu".

"Międzynarodowy trybunał karny posiada jurysdykcję, by ukarać rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Międzynarodowy trybunał ds. rosyjskiej zbrodni agresji przeciwko Ukrainie będzie miał jurysdykcję, by pociągnąć do odpowiedzialności przedstawicieli najwyższych władz rosyjskiej polityki i armii" - oświadczył Zełenski.

Mówił również o specjalnym mechanizmie odszkodowań, który powinien być finansowany z aktywów Rosji i osób z nią powiązanych.