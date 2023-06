Szczyt NATO w Wilnie będzie okazją do jasnego określenia sprawy członkostwa Ukrainy w Sojuszu; chcielibyśmy usłyszeć, że po wojnie Ukraina stanie się członkiem NATO, chcielibyśmy, by Ukraina otrzymała też gwarancje bezpieczeństwa na okres poprzedzający akcesję do Sojuszu - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę, po spotkaniu z prezydentami Polski i Litwy, Andrzejem Dudą i Gitanasem Nausedą.(PAP)

