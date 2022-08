Ukraina: Prezydent Zełenski: nadszedł czas, by rosyjscy żołnierze uciekali, jeśli chcą przeżyć

Jeśli rosyjscy wojskowi chcą przeżyć, to nastała pora by uciekali - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w wieczornej odezwie do narodu.

"Okupanci muszą wiedzieć: będziemy ich przeganiać do granicy, której linia się nie zmieniła. (...) Jeśli rosyjscy wojskowi chcą przeżyć, pora, by uciekali" - powiedział prezydent. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3062)

Zwrócił się do rosyjskich wojskowych: "Jedźcie do domu. Jeśli boicie się wracać do swojego domu, w Rosji, oddawajcie się do niewoli".

"Jeśli mnie nie posłuchają, będą mieć do czynienia z naszymi obrońcami, którzy nie zatrzymają się, dopóki nie uwolnią wszystkiego, co należy do Ukrainy" - oświadczył szef państwa.

