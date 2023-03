Ukraina: Prezydent Zełenski: nakaz aresztowania to najlepsze, co może spotkać rosyjskiego zabójcę

Nakaz aresztowania to najlepsze, co może spotkać rosyjskiego zabójcę - oświadczył w środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja przegra tę wojnę - dodał szef państwa, który tego dnia był w Donbasie i Charkowie na wschodzie Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W Donbasie, obwodzie charkowskim, wszędzie, dokąd przyszło rosyjskie zło, jest to oczywiste, że państwa-terrorysty nie można powstrzymać inaczej niż poprzez nasze zwycięstwo. I zagwarantujemy je: nasze zwycięstwo. We wszystkich regionach wschodu naszego państwa, gdzie jest ukraińska flaga, jest też nadzieja. To się czuje" - oświadczył Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5591)

Zapewnił, że ukraińskie siły zrobią wszystko, by przywrócić normalne życie na całym terytorium państwa.

Zełenski zapowiedział też odpowiedź na każde rosyjskie uderzenie w ukraińskie miasta. W środę rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże, a w nocy z wtorku na środę Rzyszczów w obwodzie kijowskim. W Zaporożu zginęła jedna osoba, a ponad 30 zostało rannych, zaś w Rzyszczowie śmierć poniosło ośmiu cywilów.

"Wszystkie ataki Rosji otrzymają zarówno wojskową, jak i polityczną i prawną odpowiedź. Rosja przegra tę wojnę. Nie ma na świecie podmiotu, który nie odczuwałby tego już teraz" - kontynuował szef ukraińskiego państwa.

"Każdy rosyjski zabójca powinien zdawać sobie sprawę: nakaz aresztowania to najlepsze, co może się z nim stać" - podsumował Zełenski.