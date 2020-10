Ukraina: Prezydent Zełenski: nasze kraje łączy nie tylko wspólna granica

Polskę i Ukrainę łączy nie tylko wspólna granica, ale też łączą wartości i stanowiska zajmowane w kluczowych sprawach - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Nasz dialog ma dynamiczny charakter i to już nasze drugie spotkanie w tym roku - zaznaczył Zełenski.

Poinformował, że podczas spotkania omówiono m.in. kwestię wojny w Donbasie na wschodzie Ukrainy. "Cieszę się, że poglądy moje i Pana Dudy w odniesieniu do sprawy zakończenia wojny pokrywają się" - oznajmił. "Bardzo cenię Pana osobistą uwagę, jaką udziela Pan Ukrainie, wyraźne stanowisko co do jej suwerenności i integralności terytorialnej" - dodał Zełenski.

Przed wspólną konferencją prasową odbyło się spotkanie prezydentów w cztery oczy i rozmowy przedstawicieli polskiej i ukraińskiej delegacji pod ich przewodnictwem. Następnie podpisano wspólną deklarację polityczną.