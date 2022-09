Ukraina: Prezydent Zełenski o obronie powietrznej Charkowa: to nie kwestia pieniędzy, ale czasu

System obrony powietrznej dla Charkowa, który mógłby chronić to stale ostrzeliwane przez Rosjan miasto na wschodzie Ukrainy, to nie jest kwestia pieniędzy, lecz producentów uzbrojenia, czekamy na nie – powiedział Wołodymyr Zełenski portalowi Ukraińska Prawda.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Wzmocnić obronę powietrzną można tylko, kupując nowe systemy (przeciwlotnicze i przeciwrakietowe). I nie jest to kwestia pieniędzy, chociaż są to duże kwoty - od pół mld do 2 mld dol. Pieniądze możemy znaleźć, ale to jest problem krajów-producentów. Te kompleksy produkują USA, Izrael, konsorcjum niemiecko-francusko-włoskie" - powiedział Zełenski.

"Partnerzy chcą nam pomóc, ale swoich gotowych systemów nie mogą oddać, a tylko wyprodukować nowe. I dlatego czekamy. Izrael mógłby nam pomóc, ale z nim sprawa jest trudniejsza" - dodał ukraiński prezydent.

Zełenski przypomniał, że Ukraina oczekuje na dostawy systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu od USA (NASAMS) i Niemiec (IRIS). "One by nam teraz bardzo pomogły, czekamy na nie" - powiedział ukraiński przywódca.

Charków jest ostrzeliwany przez wojska rosyjskie nieprzerwanie od pierwszych dni wojny. Rosjanie stale ostrzeliwują miasto rakietami, a - gdy umożliwiała to bliskość linii frontu - używali także wyrzutni wieloprowadnicowych i artylerii.

Obecnie, pomimo udanej kontrofensywy ukraińskiej, która wyparła siły rosyjskie z północy obwodu charkowskiego, wojska rosyjskie wciąż mogą ostrzeliwać miasto, w tym z terytorium sąsiadującego obwodu biełgorodzkiego. W zasięgu rosyjskich pocisków dalekiego zasięgu, a przede wszystkim rakiet manewrujących jest natomiast całe terytorium Ukrainy.