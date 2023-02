Ukraina: Prezydent Zełenski o wizycie premiera Szwecji: wspólnie bronimy człowieczeństwa, wolności i Europy

Ukraina i Szwecja wspólnie bronią człowieczeństwa, wolności i Europy; liczymy na wsparcie naszych szwedzkich partnerów nie tylko w kwestii dostaw uzbrojenia, ale także m.in. w projektach energetycznych - podkreślił w środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trwającej wizyty premiera Szwecji Ulfa Kristerssona w Kijowie.

"Tylko w ostatnim czasie Szwecja przekazała nam uzbrojenie o wartości około 1 mld dolarów. Nasi żołnierze szczególnie oczekują na szwedzkie Archery, czyli jeden z najlepszych na świecie systemów artyleryjskich. (...) Naszym priorytetem jest też +zielona+ transformacja sektora energetycznego, a właśnie w tej dziedzinie Szwecja osiągnęła znakomite rezultaty" - oznajmił Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z Kristerssonem.

Ukraiński przywódca dodał, że rozmowy z szefem szwedzkiego rządu dotyczyły też m.in. współpracy na forach wielostronnych, dwustronnych relacji gospodarczych i sankcji nakładanych na Rosję.

"Ważne było (dla mnie) to, aby spotkać się osobiście, na miejscu (w Kijowie) i zobaczyć na własne oczy straszne konsekwencje nieuzasadnionej, niesprowokowanej rosyjskiej agresji. (...) Szwecja będzie nadal udzielać Ukrainie tak dużego wsparcia, jak to tylko możliwe. Dotychczas przekazaliśmy (temu krajowi) pomoc wojskową wartą co najmniej 67 mld euro" - powiedział Kristersson, cytowany przez szwedzki portal sweden.postsen.com.

Szef rządu oznajmił, że "nie wyklucza niczego" w kwestii ewentualnego dostarczenia Ukrainie samolotów bojowych, ale - jak podkreślił - takie decyzje muszą być podejmowane w ramach szerszych międzynarodowych ustaleń. Kristersson potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że Sztokholm przekaże Kijowowi swoje systemy artyleryjskie Archer i stanie się to w "najkrótszym możliwym terminie" - czytamy na łamach serwisu.

"Ukraina należy do Europy i Unii Europejskiej" - dodał szef szwedzkiego rządu, odnosząc się do aspiracji Kijowa dotyczących integracji z UE.

19 stycznia Kristersson ogłosił przekazanie Ukrainie 10. pakietu wsparcia wojskowego, w tym m.in. 50 wozów bojowych, pocisków przeciwpancernych 57 (NLAW), a także innych elementów uzbrojenia, m.in. sprzętu do usuwania min. Podjęto również formalną decyzję o wyrażeniu zgody na wysłanie na Ukrainę systemów Archer.

Pod koniec stycznia minister obrony Szwecji Pal Jonson powiadomił, że rząd w Sztokholmie nie planuje "natychmiastowego przekazania" Kijowowi myśliwców wielozadaniowych Gripen.