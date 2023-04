Ukraina: Prezydent Zełenski o wizycie w Polsce: między naszymi narodami nie będzie granic

Między naszymi narodami w przyszłości nie będzie granic, ale najpierw musimy zwyciężyć - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komentarzu o swej wizycie w Polsce, opublikowanym na Twitterze.

Zełenski opublikował swoje zdjęcie ze spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie. Komentarz do zdjęcia głosi: "w przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic - politycznych, gospodarczych i - co bardzo ważne - historycznych". Zełenski dodał następnie: "w tym celu najpierw musimy zwyciężyć, ale żeby to zrobić, musimy wciąż podążać ramię w ramię".

Prezydent Ukrainy przebywa w Polsce z oficjalną wizytą, pierwszą tego rodzaju od czasu inwazji rosyjskiej. (https://tinyurl.com/2p8742jt)