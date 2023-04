Ukraina: Prezydent Zełenski: oczekujemy solidnych decyzji na spotkaniu formatu Ramstein

Ukraina oczekuje solidnych decyzji na zbliżającym się spotkaniu grupy Ramstein, zajmującej się pomocą zbrojeniową - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Za każdym razem, kiedy słyszymy, że obiecana dostawa broni opóźnia się, za każdym razem, kiedy pojawiają się wątpliwości co do typu broni dla Ukrainy, zasięgu czy innych cech charakterystycznych - za każdym razem oznacza to, że ukraińscy wojskowi oddają swoje życie, żeby był ten czas... Czas, który tracony jest na przekonywanie i żeby doszło do dostarczenia potrzebnej broni" - powiedział Zełenski na opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu.

Poinformował, że tego dnia odbyła się narada dowództwa naczelnego na temat sytuacji na froncie, dostaw i produkcji amunicji.

Przeprowadzono też narady przed zbliżającym się spotkaniem w ramach formatu Ramstein. "Oczekujemy gruntownych decyzji, które będą odpowiadać perspektywom na polu bitwy. Dosyć ambitnym perspektywom, które wszelkimi siłami przybliżamy. Przy tym przybliżamy je nie tylko dla siebie, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej naszej antywojennej koalicji - podkreślił szef państwa. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5892)

Kolejne spotkanie grupy Ramstein, skupiającej 40 państw, zaplanowane jest na 21 kwietnia.