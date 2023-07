Ukraina: Prezydent Zełenski: od nas zależy bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO, od nas zależy bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu - oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski w poniedziałek, w przeddzień rozpoczęcia szczytu tej organizacji w Wilnie.

"Nawet jeśli przedstawiane są różne stanowiska, i tak jest to oczywiste: Ukraina zasługuje na członkostwo w Sojuszu. Nie teraz, bo teraz jest wojna, ale potrzebujemy jasnego sygnału" - powiedział prezydent na nagraniu w mediach społecznościowych (https://t.me/V_Zelenskiy_official/6924). Zaznaczył, że większość członków Sojuszu stoi w tej sprawie po stronie Kijowa i wyraził przekonanie, że Ukraina będzie członkiem NATO.

Wschodnia granica Ukrainy to linia, przez którą nigdy już nie przejdzie rosyjska dyktatura - podkreślił Zełenski. Jak dodał, od Ukrainy zależy sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

"Kiedy składaliśmy wniosek o członkostwo w NATO, otwarcie mówiliśmy, że de facto Ukraina już jest w Sojuszu. Nasza broń to broń Sojuszu. Nasze wartości to to, w co wierzy Sojusz. Nasza obrona to właśnie ta część formuły Europy, która sprawia, że jest zjednoczona, wolna i w stanie pokoju" - kontynuował Zełenski.

Prezydent stwierdził, że szczyt w Wilnie "ma to wszystko potwierdzić".

Zaznaczył, że wtorek, dzień rozpoczęcia szczytu w Wilnie będzie zarazem 503. dniem rosyjskiej agresji na pełną skalę przeciwko Ukrainie. "To mówi wiele o naszej sile: sile ukraińskiego narodu, który w warunkach takiej wojny, po tylu bitwach i dni ma siłę, bez której już po prostu nie można wyobrazić sobie bezpieczeństwa Europy" - oznajmił Zełenski.

We wtorek rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO, którego głównym tematem będzie przyszłość relacji Sojuszu z Ukrainą. Według zapowiedzi przedstawicieli zachodnich rządów i mediów, Zełenski ma się osobiście pojawić w Wilnie we środę, w drugim dniu obrad.