Ukraina: Prezydent Zełenski: otrzymamy od Zachodu potężne systemy obrony powietrznej

Potwierdzam, że od zachodnich sojuszników nadchodzą dostawy potężnych systemów obrony powietrznej - ogłosił w środę prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski. Nie podał dalszych szczegółów, ale podkreślił, że wzmocnienie tej obrony umożliwi uciekinierom wojennym powrót do domów.

"Niezależnie od tego, jak toczy się wojna na polu bitwy priorytetem pozostaje bezpieczeństwo nieba. (...) Nikt już nie czeka na ten czy inny samolot, ale wszyscy liczymy i mamy potwierdzenie, na razie teoretyczne, na dostawę na Ukrainę potężnej obrony powietrznej" - powiedział Zełenski w Kijowie na wspólnej konferencji prasowej z premierem Irlandii Michealem Martinem.

Od dostaw takiego sprzętu, który da ochronę przed rosyjskimi atakami rakietowymi, będzie zależeć to, jak szybko do domów będą powracać uciekinierzy wojenni; to ważne, by dzieci mogły powrócić do szkół, a dorośli - na uniwersytety i do pracy - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał, że zagraniczni partnerzy już dawno otrzymali informacje o tym, jakiego konkretnie i w jakiej ilości uzbrojenia do ochrony nieba potrzebuje Ukraina.