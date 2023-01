Ukraina: Prezydent Zełenski po rozmowie z prezydentem Niemiec: dziękuję za wszechstronną pomoc Berlina dla Ukraińców

Dziękuję za wszechstronną pomoc Berlina dla Ukraińców oraz wsparcie, dzięki któremu ukraińska armia stała się silniejsza; jestem szczególnie wdzięczny obywatelom Niemiec za udzielenie schronienia mieszkańcom naszego kraju - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po wtorkowej rozmowie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

"Ukraina docenia nowe ważne decyzje obronne, podjęte przez niemieckie władze na początku tego roku, a także znaczące wsparcie w sferze humanitarnej, finansowej i obronnej od początku rosyjskiej inwazji (od lutego 2022 roku - PAP). Podczas rozmowy z prezydentem Steinmeierem w formacie wideokonferencji omówiliśmy sytuację na froncie, konieczność zwiększenia wsparcia obronnego dla Ukrainy oraz procesy dyplomatyczne, dotyczące realizacji ukraińskiej formuły pokoju" - powiadomił Zełenski w mediach społecznościowych (https://tinyurl.com/3d9rdhnh).

"Wspieramy Ukrainę politycznie, humanitarnie, finansowo, militarnie - tym, co możemy i co jest konieczne, skoordynowane z naszymi sojusznikami. (...) Oba kraje w ciągu ostatnich trzech dekad przeżyły wzloty i upadki. Niemcy pomagały Ukrainie politycznie i gospodarczo na jej drodze do Europy, ale nigdy nasze partnerstwo nie miało takiego znaczenia, jak teraz" - oznajmił ze swej strony Steinmeier, cytowany na Twitterze przez rzeczniczkę prezydenta Cerstin Gammelin (https://tinyurl.com/yku6kukc).

Polityk zapewnił, że Republika Federalna Niemiec "mocno stoi" po stronie Ukrainy.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Steinmeier znalazł się w ogniu krytyki za swoją wcześniejszą postawę wobec Rosji. Przyznał się do błędów, np. w kwestii poparcia dla gazociągu Nord Stream 2. Ponadto zdystansował się od swojego dawnego kolegi partyjnego, byłego kanclerza Gerharda Schroedera, z powodu jego wieloletniej pracy dla rosyjskich koncernów energetycznych - przypomniał portal niemieckiej telewizji ARD.

Wcześniej we wtorek wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck opowiedział się za tym, by Niemcy zezwoliły Polsce i innym krajom na dostawy Ukrainie czołgów Leopard. Przedstawiciel rządu unikał jednak odpowiedzi na pytanie, czy Berlin również powinien dostarczać te maszyny rządowi w Kijowie.

Leopardy są produkowane przez Niemcy, dlatego zgoda tego kraju jest warunkiem przekazania pojazdów innemu państwu, nie należącemu do NATO. Poparcie dla inicjatywy dostarczenia Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził w ostatnich tygodniach m.in. Pentagon oraz sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

W niedzielę amerykańska armia rozpoczęła na poligonie Grafenwoehr w Bawarii rozbudowane szkolenie ukraińskich wojsk w sile batalionu, czyli około 500 żołnierzy - przekazał najwyższy rangą dowódca sił zbrojnych USA generał Mark Milley, który w poniedziałek wizytował bazę na południu Niemiec.