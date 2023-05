Ukraina: Prezydent Zełenski po wizytach zagranicznych: udało się przybliżyć nasze zwycięstwo

Wizyty we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, które złożyłem w ostatnich dniach, przybliżyły nasze zwycięstwo - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wideo nagranym w pociągu powrotnym do Kijowa. Nagranie opublikowano w mediach społecznościowych..

"Trzy długie dni: nasi wojskowi, nasze państwo staje się silniejsze. Jestem (tego) pewien. Znacznie silniejsze" - powiedział ukraiński przywódca.

"Na wszystkich spotkaniach omawialiśmy naszą formułę pokojową i teraz partnerzy są bardziej gotowi, by iść według ukraińskiej formuły. Jest więcej wsparcia dla naszego wstąpienia do UE, więcej zrozumienia, że wstąpienie Ukrainy do NATO nastąpi, że jest ono nieuniknione" - podkreślił Zełenski.

Prezydent podziękował Włochom za pomoc w obronie ludzkiego życia: od obrony nieba do przygotowania pełnowymiarowej odbudowy Ukrainy po działaniach zbrojnych.

Wyraził wdzięczność Niemcom za największy pakiet obronny: 2,7 mld euro, systemy IRIS rożnych modyfikacji wraz z rakietami, armaty, pociski, pojazdy opancerzone. Jak dodał, Berlin będzie wspierać Kijów długoterminowo. Na ten cel przeznaczono 11 mld euro, wyłącznie na obronę. Niemcy biorą też udział w Europejskim Funduszu na rzecz Pokoju - wskazał.

Zełenski podziękował Francji za nowe możliwości dla ukraińskich wojskowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie rosyjskiemu terrorowi. Jak podkreślił, "jeszcze nie czas, by mówić o szczegółach". Podziękował za dodatkowe pojazdy opancerzone i pomoc w konsolidacji partnerów.

Prezydent podziękował także Wielkiej Brytanii za porozumienie w sprawie szkolenia ukraińskich pilotów. Tworzymy koalicję na rzecz szkolenia pilotów na nowoczesnych zachodnich samolotach - dodał.

"Wielka Brytania - tak. Polska - tak. Jestem pewien, że dołączy się Francja i inni nasi partnerzy. Kontynuujemy pracę też nad koalicją myśliwców" - powiedział na nagraniu szef państwa.

Podziękował też Londynowi za "możliwości dalekiego zasięgu" dla ukraińskich wojskowych.

"Tak więc główne rezultaty tych dni: nowa broń dla Ukrainy, szacunek dla Ukraińców, udało się przybliżyć nasze zwycięstwo" - podsumował Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/6234)