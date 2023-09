Ukraina: Prezydent Zełenski podsumował zagraniczne wizyty: produktywny tydzień - nowe uzbrojenie i umowy

Nowe pakiety pomocy wojskowej i szereg ustaleń w sprawie wsparcia dla Ukrainy w różnych dziedzinach, w tym dotyczących gospodarki, to wynik wizyt i spotkań w USA i w Kanadzie – oświadczył w niedzielę Wołodymyr Zełenski.

"To był produktywny tydzień. Mamy wiele dobrych decyzji w dziedzinie obrony i innych" - powiedział prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu.

"Pakiety obronne. Od Stanów Zjednoczonych, to artyleria, potrzebna amunicja, rakiety do Himarsów, rakiety dla obrony powietrznej, dodatkowe systemy obrony powietrznej, wozy taktyczne i jeszcze inne rodzaje uzbrojenia, które same dadzą znać o sobie na polu walki" - wyliczył Zełenski.

"Kanada zdecydowała o stałym wsparciu obronnym. Jego wymiar, to pół miliarda dolarów amerykańskich. To m.in. samochody do ewakuacji medycznej, które są bardzo potrzebne na froncie. Umówiliśmy się w sprawie produkcji i dostaw" - powiedział ukraiński lider.

"Mamy historyczną decyzję Ameryki o wspólnej produkcji uzbrojenia i systemów obronnych, w tym także obrony powietrznej. To był zupełnie fantastyczny scenariusz jeszcze niedawno. Ale stanie się rzeczywistością. My uczynimy go realnym" - podkreślił.

Zełenski zaznaczył, że ważne jest wsparcie także na poziomie społeczeństwa i zwykłych ludzi, którzy "martwią się o Ukrainę i życzą jej zwycięstwa".

