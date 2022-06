Ukraina: Prezydent Zełenski podziękował prezydentom Polski i Słowacji za pomoc i wsparcie

Dziekuję Polsce i Słowacji za pomoc i wsparcie - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po tym, gdy w poniedziałek rozmawiał za pomocą łącza wideo z prezydentami Polski i Słowacji, Andrzejem Dudą i Zuzaną Czaputovą.

"Polska i Słowacja od pierwszych dni wojny pomagają naszej armii oraz Ukraińcom, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z kraju. Dziękuję Andrzejowi Dudzie i Zuzanie Czaputovej za tę ważną pomoc i intensywne wstawiennictwo w krajach Unii Europejskiej w sprawie integracji europejskiej Ukrainy" - napisał Zełenski w wiadomości na Facebooku po rozmowie z przywódcami Polski i Słowacji - https://tinyurl.com/mryte8z6.

Podczas rozmowy omawiano koordynację działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch. Dodał, że prezydent Andrzej Duda mówił również m.in. o niedawnej wizycie w Portugalii i Włoszech, podczas której przekonywał władze tych państw do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.