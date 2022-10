Ukraina: Prezydent Zełenski podziękował prezydentowi Niemiec za pomoc i wsparcie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Niemcom za wsparcie jego kraju, zaatakowanego przez Rosję. W ten sposób RFN przyczynia się do pokoju na Ukrainie - powiedział Zełenski we wtorek w Kijowie po zakończeniu rozmowy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

"To jest ważne i historycznie istotne" - dodał prezydent Ukrainy, podkreślając w szczególności dostarczenie przez Niemcy systemu obrony przeciwlotniczej Iris-T. Wyraził też nadzieję, że Niemcy dostarczą jeszcze więcej tych systemów, ważnych i potrzebnych w czasie rosyjskiej agresji. "Jest to teraz priorytetem dla mojego kraju" - podkreślił Zełenski.

Zełenski docenił również chęci Niemiec do wzmocnienia odporności energetycznej Ukrainy, szczególnie w chwili, gdy rosyjskie ataki rakietowe uszkodziły duże części sieci elektrycznych i ciepłowniczych.

Steinmeier ze swojej strony podkreślił, że chciał przyjechać na Ukrainę właśnie ze względu na "niegodne ataki" ze strony Rosji. "Jesteśmy po waszej stronie. Wspieramy was, i będziemy to wsparcie kontynuować, tak długo jak będzie to konieczne" - zapewnił niemiecki prezydent. Dodał, że dotyczy to zarówno pomocy ekonomicznej, politycznej, jak i militarnej.

Steinmeier podkreślił też, że podziwia naród ukraiński "za odwagę, za nieugiętość, za męstwo" w obliczu agresji rosyjskiej.