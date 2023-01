Prezydent Zełenski podziękował za nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej

W wieczornym przemówieniu wideo w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi i wszystkim Amerykanom za nowy potężny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

"Ogłoszono bardzo potężny pakiet amerykańskiego wsparcia obronnego dla naszego państwa. Po raz pierwszy otrzymamy pojazdy opancerzone Bradley - to jest dokładnie to, czego potrzeba. Nowe działa i pociski, nowe rakiety o wysokiej precyzji, nowe drony - to jest już aktualne i mocne" - powiedział ukraiński prezydent.

"Dziękuję prezydentowi Bidenowi, wszystkim kongresmanom i Amerykanom, którzy cenią wolność, którzy wiedzą, że warto jej bronić" - dodał.

Wizyta prezydenta Zełenskiego umożliwiła przenieść interakcję Ukrainy z jej partnerami na nowy poziom

Zełenski podkreślił, że po jego wizycie w USA udało się przenieść interakcję Ukrainy z jej partnerami na nowy poziom, którego "teraz bardzo potrzebujemy".

"Teraz nasi żołnierze będą mieli jeszcze więcej pocisków, broni i systemów obronnych, co sprawi, że będziemy znacznie lepiej przygotowani na wszelkie eskalacyjne plany Rosji i te uderzenia, które zadaje państwo terrorystyczne" - oświadczył prezydent Ukrainy.

W piątek Biały Dom ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 3 mld dolarów, w którym znajdzie się m.in. 50 bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley, haubice samobieżne M109 Paladin, a także rakiety obrony powietrznej RIM-7 SeaSparrow.