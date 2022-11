Prezydent Zełenski porównał ataki na infrastrukturę do użycia broni masowego rażenia

Prezydent Wołodymyr Zełenski porównał w poniedziałek rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy do użycia broni masowego rażenia. Celem Rosji jest zagrożenie milionom istnień ludzkich - mówił Zełenski podczas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

W wystąpieniu przez łącze wideo Zełenski podkreślił, że Rosja "postawiła na politykę ludobójstwa". Właśnie dlatego - dodał - niszczy ona ukraińską infrastrukturę energetyczną. "+Uśmiercenie+ energii elektrycznej, ogrzewania i zaopatrzenia w wodę w czasie zimy - a to właśnie jest celem Rosji - oznacza stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia milionów ludzi" - powiedział Zełenski. Dodał następnie: "jest to równoznaczne z użyciem broni masowego rażenia, jest to absolutna zbrodnia".

Zełenski przypomniał, że Ukraina obchodzi w poniedziałek dziewiątą rocznicę Rewolucji Godności - masowych protestów, które doprowadziły do obalenia wspieranego przez Rosję prezydenta Wiktora Janukowycza. Dzisiaj Ukraina broni wartości europejskich "nie po prostu na placach i ulicach, a na polu boju, w wojnie na pełną skalę" - podkreślił.

Jest "absolutnie oczywiste, jak niesprawiedliwe i nienaturalne było odłączenie Ukrainy od Europy" - dodał. Zwracając się do uczestników obrad, zaapelował, by poparli starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej i NATO.

Przywódca Ukrainy zaapelował do państw NATO, by ich parlamenty uznały Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. "Słuszne będzie dalsze wzmacnianie przez wasze kraje sankcji przeciwko Rosji, która stała się całkowitym przeciwieństwem naszej wspólnoty, najbardziej antyeuropejską siłą na świecie" - przekonywał.

"Będzie słuszne, jeśli udaremnimy główny terrorystyczny zamysł Rosji i zapewnimy Ukrainie pełną ochronę nieba, kiedy rosyjskie rakiety, irańskie drony czy jakiekolwiek inne narzędzia terroru nie zdołają osiągnąć celów, które im wyznaczono" - apelował Zełenski.

Ukrainie potrzebne są środki obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wsparcie obronne i finansowe, bowiem "państwo terrorystyczne musi zobaczyć, że nie ma szans" - powiedział prezydent Ukrainy.