Ukraina: Prezydent Zełenski: przemieszczamy się i wzmacniamy pozycje na południu

Ukraińska armia przemieszcza się i wzmacnia pozycje na południu Ukrainy - powiedział w środę wieczorem prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.

"Na południu powoli się przemieszczamy, wzmacniamy pozycje, krok za krokiem. W przestrzeni informacyjnej było dzisiaj dużo radości, wiadomo dlaczego, ale musimy powściągać nasze emocje podczas wojny" - podkreślił Zełenski (https://t.me/OP_UA/8072). Wcześniej w środę Rosja ogłosiła wycofanie swoich sił z okupowanego Chersonia na południu Ukrainy.

Prezydent dodał, że nie będzie "karmić wroga szczegółami ukraińskich operacji". Kiedy przyniosą rezultaty, zobaczą je wszyscy - powiedział Zełenski.

"Wróg nie daje nam prezentów, nie robi +gestów dobrej woli+. Wszystko to wywalczamy. A kiedy o coś walczysz, to trzeba zdawać sobie sprawę, że każdy krok (ukraińskiej armii rodzi) opór ze strony wroga, to zawsze strata życia naszych bohaterów" - kontynuował.

"Dlatego przemieszczamy się bardzo ostrożnie, bez emocji, bez zbędnego ryzyka. By wyzwolić całą naszą ziemię i żeby strat było jak najmniej" - oświadczył Zełenski.