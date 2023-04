Ukraina: Prezydent Zełenski: rok temu nasza rakieta zniszczyła okręt "Moskwa"

Rok temu ukraińska rakieta Neptun zniszczyła na Morzu Czarnym rosyjski okręt wojenny "Moskwa" - przypomniał w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W rocznicę zatopienia jednostki szef państwa ustanowił święto pracowników ukraińskiego sektora zbrojeniowego.

"To, że Ukraina wytrzymała, to, że Ukraina może walczyć i wyzwalać swoją ziemię, to, że Ukraina jest pewna swojej przyszłości, w znacznej mierze opiera się na naszej pewności co do umiejętności i talentów, rozumu i strategicznego myślenia tych, którzy efektywnie pracują w ukraińskim kompleksie obronno-przemysłowym i mogą go rozwijać" - podkreślił w czwartek ukraiński prezydent.

Zaznaczył, że 13 kwietnia to "znamienny dzień". Rok temu ukraińska rakieta "pomogła zaprowadzić porządek" w ukraińskich wodach Morza Czarnego - wskazał szef państwa.

"Dzięki naszemu Neptunowi wrogi flagowiec udał się tam, gdzie jest jego miejsce, tak samo jak wszystkich innych rosyjskich okrętów" - dodał. Odniósł się w ten sposób do zdania: "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!", które wypowiedział ukraiński obrońca Wyspy Węży na Morzu Czarnym do atakującego rosyjskiego okrętu.

Zełenski poinformował też o ustanowieniu 13 kwietnia święta pracowników ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5840)

"Moskwa" była flagowym okrętem Floty Czarnomorskiej i jednym z najważniejszych rosyjskich okrętów wojennych. Jednostka została poważnie uszkodzona 13 kwietnia 2022 r. na Morzu Czarnym w wyniku ukraińskiego ostrzału, została trafiona pociskami manewrującymi RK-360 Neptun.

Zestawy rakietowe tego typu, opracowane w Kijowie, znajdują się na wyposażeniu ukraińskiej armii od marca 2021 roku. Po raz pierwszy wykorzystano je w warunkach bojowych w wojnie z Rosją.