Ukraina: Prezydent Zełenski: Rosjanie koncentrują siły do możliwych ataków na naszą infrastrukturę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że Rosja koncentruje siły do możliwych ponownych zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną. Podkreślił, że Moskwa wykorzystuje do tych uderzeń drony otrzymane od Iranu.

"W ciągu ostatniej doby okupanci znów użyli irańskich dronów ofensywnych. Zostały strącone, ale niestety, niektóre trafiły w cel" - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Dodał następnie: "Oceniamy, że państwo terrorystyczne koncentruje siły i środki do możliwego powtórzenia zmasowanych uderzeń na naszą infrastrukturę, przede wszystkim energetyczną. Do tego w szczególności Rosja wykorzystuje rakiety irańskie. Przygotowujemy się do odpowiedzi".

Zełenski oświadczył, że "współudział (Iranu-PAP) w terrorze rosyjskim powinien zostać ukarany". Każdy, kto pomaga Rosji w kontynuowaniu wojny, powinien również odpowiadać za jej skutki - zauważył. "Gdyby nie irańskie dostawy uzbrojenia dla agresora, bylibyśmy już bliżej pokoju" - ocenił.

W sześciu obwodach Ukrainy i stolicy trwają planowe wyłączenia energii elektrycznej - relacjonował prezydent. "Bez prądu jest ponad 4,5 mln odbiorców, najwięcej obecnie - w Kijowie i obwodzie kijowskim" - poinformował. Kaskadowe wyłączenia energii mają zapobiec przeciążeniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej, uszkodzonej w wyniku ostrzałów rosyjskich.

Ukraiński prezydent poinformował też, że w obwodzie donieckim na wschodzie kraju "trwają bardzo zaciekłe ataki rosyjskie". Zapewnił, że Rosjanie ponoszą tam "poważne straty", niemniej rzucają do walki swych zmobilizowanych rezerwistów i najemników. (https://t.me/s/V_Zelenskiy_official).