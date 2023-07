Ukraina: Prezydent Zełenski: rosyjscy okupanci powinni już wracać z Krymu

Rosyjscy okupanci powinni wrócić z Krymu do Rosji, póki most krymski jeszcze jako tako funkcjonuje – oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Już teraz okupanci powinni pomyśleć tam na Krymie, że muszą wrócić do domu, do Rosji, póki most krymski jeszcze jako tako działa" - oświadczył prezydent nawiązując do ostatnich ataków na tę przeprawę. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7133)

Zapewnił, że Krym, podobnie jak cała Ukraina, będzie wolny i będzie go można reintegrować z resztą kraju dość szybko.

"Rosja przegra tę wojnę i ani jedna rakieta jej nie uratuje" - zaznaczył Zełenski.