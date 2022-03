Ukraina: Prezydent Zełenski rozmawiał z prezydentem Polski oraz premierami Luksemburga i Izraela

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w poniedziałek rozmowy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz premierami Luksemburga oraz Izraela, Xavierem Bettlem i Naftalim Benetem.

"Wymieniliśmy informacje na temat naszych wspólnych dalszych kroków oraz działań naszych sojuszników w kwestii odpowiedzi na rosyjską agresję. Zgodziliśmy się co do kontynuacji działań" - napisał na Twitterze w komentarzu do rozmów Zełenski.

Tego samego dnia Naftali Benet odbył półtoragodzinną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według anonimowego urzędnika cytowanego przez media izraelskie rozmowa dotyczyła możliwego zawieszenia broni na Ukrainie, a także izraelskiej pomocy humanitarnej.