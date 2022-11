Ukraina: Prezydent Zełenski: rozmawiałem z prezydentem Dudą, wymieniamy się informacjami

Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, przekazałem też kondolencje z powodu śmierci polskich obywateli, ofiar "terroru rakietowego Rosji" - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że wymienił się z Dudą dostępnymi informacjami, które mają wyjaśnić fakty.

"Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Przekazałem kondolencje z powodu śmierci polskich obywateli w wyniku terroru rakietowego Rosji. Wymieniliśmy dostępne informacje i ustalamy wszystkie fakty. Ukraina, Polska, cała Europa i świat muszą być w pełni chronione przed terrorystyczną Rosją" - napisał na Twitterze Zełenski (https://tinyurl.com/5n6f8k55).

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek wieczorem, że trwa rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Zełenskim. Wcześniej prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.