Ukraina: Prezydent Zełenski: ryzyko katastrofy w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nie zmniejsza się ani na chwilę

Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz w Enerhodarze jest nadzwyczaj niebezpieczna z powodu działań okupujących je rosyjskich wojsk, a ryzyko katastrofy nuklearnej ani na chwilę nie maleje – powiedział w wieczornym wystąpieniu we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Okupanci nie opuszczają elektrowni, kontynuują ostrzały, nie wyprowadzają swojego uzbrojenia i amunicji" - alarmował Zełenski w tradycyjnym wieczornym wystąpieniu. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3076).

Rosja, jak dodał, zastrasza ukraiński personel elektrowni, a ryzyko wypadku jądrowego "nie maleje ani na godzinę".

"Liczymy na to, że wraz z organizacjami międzynarodowymi, z wszystkimi partnerami zdołamy przywrócić pełną kontrolę Ukrainy nad elektrownią" - powiedział prezydent, powtarzając, że niezbędna jest "niezwłoczna i pełna demilitaryzacja elektrowni".

Zełenski rozmawiał o tym we wtorek m.in. z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaelem Grossim, który stoi na czele misji tej organizacji, udającej się do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Pozostali jej członkowie także są już w Kijowie, a według mediów, już w środę mają się udać na teren elektrowni.

Prezydent podkreślił, że tylko Ukraina może zapewnić przestrzeganie standardów bezpieczeństwa tego obiektu, a Rosji "nie jest to potrzebne".

Ukraiński przywódca przekazał, że "aktywne działania bojowe toczą się niemal na całej linii frontu - na południu kraju, w obwodzie charkowskim, w Donbasie".

"Od Krymu aż do obwodu charkowskiego nie będzie dla Rosjan żadnej bezpiecznej bazy, żadnego spokojnego miejsca" - zapewniał, informując o tym, że siły ukraińskie atakują rosyjskie punkty dowodzenia, sprzęt i magazyny.

"To ukraińska ziemia i okupanci mogą zrobić tylko dwie rzeczy - uciec albo się poddać" - podkreślił.

Zełenski zaapelował również do "naszych ludzi na Krymie", by trzymali się z daleka od rosyjskich obiektów wojskowych i przekazywali służbom specjalnym Ukrainy informacje "o okupantach, by uwolnienie Krymu odbyło się szybciej".

just/ adj/

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej