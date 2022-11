Ukraina: Prezydent Zełenski spotkał się z piosenkarką Jamalą: twój głos słychać wszędzie

Twój głos słychać wszędzie i jest to dobry pretekst, by jeszcze raz przypomnieć wszystkim, że na Ukrainie trwa wojna – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z piosenkarką Jamalą przed jej wyjazdem do USA. Artystka angażuje się w działania na rzecz pomocy Ukrainie w jej walce z rosyjską inwazją.

"Musimy przetrwać tę zimę. Możemy zwyciężyć i zwyciężamy. USA są liderem wsparcia dla Ukrainy i bez ich pomocy, której ciągle potrzebujemy, byłoby nam bardzo ciężko" - zaznaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecnie najważniejszą sprawą są rosyjskie ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną i zagrożenie blackoutem - powiadomiła służba prasowa głowy państwa.

W USA Jamala, jak poinformowano, ma wziąć udział w imprezach artystycznych i w spotkaniach z przedstawicielami władz. W rozmowie z Zełenskim artystka mówiła o ważnej roli ludzi kultury w walce Ukrainy o w wolność i niepodległość.

Ukraińska piosenkarka, która ma krymskotatarskie korzenie, powiedziała, że każdy artysta ma swoją historię, a jej historia zaczyna się na Krymie.

"I właśnie dlatego, gdzie bym nie była, najważniejszym zadaniem jest dla mnie przypominanie o tym, że do mojego domu przyszli obcy zabijać, kaleczyć życie, niszczyć i przepisywać moją kulturę. Tak było w 1944 r. (gdy stalinowskie władze dokonały masowej deportacji Tatarów Krymskich - PAP), a potem w 2014 r. i teraz znowu" - powiedziała Jamala, cytowana przez służbę prasową Zełenskiego.

"Dzisiaj wszyscy na Ukrainie rozumieją, że to może się wydarzyć z każdym, jeśli zła się nie zatrzyma i nie zmusi do odpowiedzi za zbrodnie" - dodała.

Zełenski przypomniał w czasie rozmowy o więźniach politycznych, wśród których są mieszkańcy Krymu i Tatarzy Krymscy. Jak powiedział Ukraina zabiega o pomoc USA i Turcji w ich uwolnieniu, jednak w przypadku więźniów politycznych wymiany "są najtrudniejsze".

Jamala w 2016 r. wygrała Eurowizję utworem "1944", poświęconym masowym przesiedleniom Tatarów Krymskich. Artystka angażuje się w działania na rzecz pomocy Ukrainie i informowania o sytuacji Ukraińców w obliczu rosyjskiej inwazji.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/4207https://tinyurl.com/3xc3nsmh

just/ adj/