Ukraina: Prezydent Zełenski spotkał się z senatorem Pence'm, byłym wiceprezydentem USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w czwartek z byłym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, senatorem Mike'm Pence'm, który odwiedził Ukrainę po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji - poinformowała służba prasowa ukraińskiego prezydenta.

Prezydent Zełenski zwrócił uwagę na niezwykle ważne, potężne wsparcie dla Ukrainy ze strony narodu amerykańskiego, prezydenta USA Josepha Bidena, Kongresu i obu głównych sił politycznych w USA - poinformowano w komunikacie.

"Jest to wsparcie nie tylko w postaci broni, która jest dziś priorytetem. Stany Zjednoczone zapewniają nam pomoc finansową, humanitarną i polityczną. Doceniamy, że obie główne partie USA, Republikańska i Demokratyczna, pozostają zjednoczone w swoim poparciu dla Ukrainy. I oczywiście czujemy silne wsparcie ze strony mieszkańców Stanów Zjednoczonych" - podkreślił ukraiński przywódca.

W tym kontekście Wołodymyr Zełenski podziękował za niedawne pakiety pomocy obronnej w wysokości 2,1 mld USD i 500 mln USD przyznane przez Stany Zjednoczone odpowiednio 6 czerwca i 27 czerwca, a także podkreślił bezprecedensową łączną kwotę wsparcia od Stanów Zjednoczonych, która od lutego ubiegłego roku osiągnęła 43,1 mld USD.

Prezydent Ukrainy poinformował Mike'a Pence'a o sytuacji na froncie i podzielił się swoją oceną ostatnich wydarzeń w Rosji i ich wpływu na bezpieczeństwo w regionie. Podkreślił podstawowe znaczenie kontynuowania i wzmacniania pomocy obronnej dla Ukrainy od partnerów, w tym artylerii i broni dalekiego zasięgu, a także konieczność jak najszybszego przeszkolenia ukraińskich pilotów i dostarczenia Ukrainie samolotów F-16 - czytamy na stronie prezydenta.

Ukraiński przywódca podzielił się swoimi oczekiwaniami wobec szczytu NATO w Wilnie. Powiedział, że sojusznicy powinni dać Ukrainie pewność co do przyszłego członkostwa. "To nas zmotywuje. I to też jest broń, tyle że polityczna. Być może nawet potężniejsza niż rakiety. Dlatego musimy widzieć naszą przyszłość w NATO" - podkreślił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał również z Pence'm o sytuacji humanitarnej w południowych regionach Ukrainy po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce. Ukraińska głowa państwa podziękowała amerykańskim organizacjom charytatywnym, które pomagają dostarczać wodę pitną na terytoria dotknięte powodzią, będącą następstwem tego wydarzenia.