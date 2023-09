Ukraina: Prezydent Zełenski: stopniowo pozbywamy się emocji wokół tematu zboża

Stopniowo pozbywamy się emocji wokół tematu zboża, praca z sąsiadami musi stać się konstruktywna - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zełenski poinformował na opublikowanym wieczorem nagraniu o przeprowadzonej naradzie z członkami rządu i biura prezydenta w sprawie eksportu zboża. Podczas spotkania "skoordynowano dalsze kroki i odnotowano osiągnięte wyniki" - dodał.

Po pierwsze - wymienił Zełenski - Komisja Europejska poparła tzw. mapę drogową w sprawie wzajemnego monitoringu eksportu zboża. Po drugie - kontynuował - "stopniowo pozbywamy się emocji wokół tego tematu w większości spraw". "Praca z sąsiadami może i musi stać się całkowicie konstruktywna i Ukraina robi w tym celu wszystko" - powiedział.

"Po trzecie, jestem wdzięczny tym naszym partnerom, którzy nie dopuścili do złamania zasad handlowych UE i umowy stowarzyszeniowej. Tak samo konstruktywnej wspólnej pracy, jak z Bułgarią i Rumunią, oczekujemy od naszych innych krajów sąsiedzkich" - wskazał szef ukraińskiego państwa. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7980)

Komisja Europejska wprowadziła na początku maja zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Nastąpiło to w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.

16 września w życie weszło rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.

Po decyzji Warszawy, Bratysławy i Budapesztu Kijów złożył skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Agencja Reutera podała po kilku dniach, że ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy uzgodnili utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu produktami zbożowymi, co powinno umożliwić zniesienie przez Bratysławę embarga na import ukraińskiego zboża, a władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do Światowej Organizacji Handlu przeciwko Słowacji.

Polska uważa, że Ukraina nie spełniła deklaracji złożonych Komisji Europejskiej w sprawie eksportu zboża. Ukraina zobowiązała się 15 września do wprowadzenia efektywnych mechanizmów ograniczających napływ zboża i do przedstawienia regulacji prawnej, rozwiązującej problem, ale zdaniem Polski nie zrobiła ani jednego, ani drugiego.