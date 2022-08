Ukraina: Prezydent Zełenski: sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nadal niebezpieczna

Sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, której dwa bloki zostały w piątek ponownie podłączone do ukraińskiej sieci, pozostaje bardzo niebezpieczna – oświadczył prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski w przemówieniu zamieszczonym wieczorem w sieciach społecznościowych.

"Sytuacja pozostaje bardzo niebezpieczna. Jakakolwiek powtórka wczorajszych wydarzeń, czyli odłączenie elektrowni od sieci, jakiekolwiek działania Rosji, które mogą spowodować odłączenie reaktorów, znowu sprawią, że siłownia znajdzie się o krok od katastrofy" - ostrzegł szef państwa ukraińskiego.

Prezydent podkreślił, że z tego powodu tak ważne jest, by misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jak najszybciej przybyła do elektrowni i pomogła w utrzymywaniu siłowni pod ukraińską kontrolą oraz by rosyjskie wojska opuściły jej teren i znikło ryzyko jej ostrzału. (https://t.me/zelenskiynewss/4148)

Położona na południu Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa - największa w Europie - została w czwartek odłączona od ukraińskiej sieci, co - jak mówił Zełenski - było spowodowane uszkodzeniem ostatniej działającej linii łączącej siłownię z ukraińską siecią energetyczną.

W piątek dwa bloki elektrowni zostały ponownie podłączone do ukraińskiej sieci.

Zaporoska Elektrownia Atomowa została zajęta przez siły rosyjskie w nocy z 3 na 4 marca i od tego czasu znajduje się pod rosyjską kontrolą. Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy żołnierze, przebywają tam także pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom.