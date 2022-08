Ukraina: Prezydent Zełenski: szantaż nuklearny to typowa strategia Rosji

Sytuacja z Zaporoską Elektrownią Atomową jest obecnie najtrudniejsza w historii; szantaż nuklearny, to typowa strategia Rosji, a potencjalna awaria w siłowni może 10-krotnie przewyższyć katastrofy w Fukushimie i Czarnobylu - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W codziennym wieczornym wystąpieniu Zełenski zauważył również, że armia rosyjska ponosi kolosalne koszty, by zdobyć choćby jeszcze jeden kilometr w Donbasie.

"Rosyjscy urzędnicy co i rusz rzucają groźby wobec Odessy oraz innych miast na Ukrainie. Widzimy, co się dzieje w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Widzieliśmy, co się stało w Ołeniwce. Możemy i powinniśmy myśleć jedynie o tym, jak zwyciężyć. Zwyciężyć na polu walki, na froncie politycznym, w przestrzeni informacyjnej, na polu gospodarczym. Wierzymy w siebie, pomagamy sobie, bronimy interesów Ukrainy i wiemy, że nastanie pokój" - powiedział ukraiński przywódca.