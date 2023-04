Ukraina: Prezydent Zełenski: to nie czas, by spocząć na laurach

To nie czas, by spocząć na laurach; nie można biernie czekać na to, aż ktoś inny przyniesie zwycięstwo - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Jesteśmy teraz na takim etapie wojny, kiedy ani nasze społeczeństwo, ani partnerzy nie mogą tracić świadomości drogi, jaką musimy przejść" - oznajmił Zełenski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5832).

Jak zaznaczył, obecnie w wielu miejscach na Ukrainie jest spokojniej niż w ubiegłym roku. "Ale to nie znaczy, że można ignorować wojnę czy być mniej skoncentrowanym na pomocy państwu" - podkreślił.

"Wraz z partnerami udało nam się zrobić dużo dla obrony ludzi, Ukrainy, całej Europy. Ale to nie znaczy, że teraz jest czas, by spocząć na laurach" - oznajmił szef państwa.

Zełenski przestrzegł przed biernym czekaniem na to, że ktoś inny - np. żołnierze w okopach - "przyniesie zwycięstwo". "To wspólne zadanie. Zwycięstwo osiągają wszyscy. Ci, którzy o nie walczą, ci którzy dają broń. Ci, którzy zmniejszają możliwości państwa-terrorysty i ci, którzy zwiększają możliwości Ukrainy" - powiedział prezydent.