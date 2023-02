Ukraina: Prezydent Zełenski: trzeba doprowadzić do krachu agresji Rosji w tym roku

Trzeba zrobić wszystko, by już w tym roku doprowadzić do krachu agresji Rosji - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent przypomniał, że tego dnia wystąpił zdalnie na dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. "Główne przesłanie Ukrainy na konferencji jest oczywiste: musimy zrobić wszystko, żeby już w tym roku doprowadzić do krachu rosyjskiej agresji. To jest możliwe. Ale jest to możliwe, jeśli Ukraina otrzyma to uzbrojenie, które jest do tego potrzebne" - oznajmił na wyemitowanym wieczorem nagraniu Zełenski.

Dlatego - kontynuował - ukraiński "dyplomatyczny maraton trwa bez przerwy" od jego wizyty w Waszyngtonie w grudniu.

"Już stworzono koalicję czołgową dla Ukrainy, już przełamywane jest tabu w sprawie rakiet dalekiego zasięgu, są już nowe osiągnięcia w sprawie wzmocnienia naszej artylerii i świat już usłyszał, jak potrzebne jest dla globalnego bezpieczeństwa stworzenie lotniczej koalicji dla Ukrainy" - kontynuował.

Szef ukraińskiego państwa poinformował także, że w Hadze powstanie rejestr szkód spowodowanych przez rosyjską agresję Ukrainie. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5160)