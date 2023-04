Ukraina: Prezydent Zełenski: tylko zwycięstwo sprawi, że nasze miasta będą bezpieczne

Jedynym sposobem, by ostrzeliwane ukraińskie miasta były bezpieczne jest zwycięstwo militarne w wojnie przeciwko Rosji, "państwo-zło" powinno zostać "rozbite we wszystkich znaczeniach tego słowa" - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przywódca Ukrainy skomentował w ten sposób ostrzały Kostiantyniwki w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. W niedzielę zginęło tam osiem osób. Dwie inne osoby poniosły śmierć tego dnia w rezultacie rosyjskiego ostrzału obwodu sumskiego - poinformował Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. (https://www.facebook.com/zelenskiy.official)

"To tylko kilka przykładów. Jest tylko jeden sposób, by zatrzymać rosyjski terror, przywrócić bezpieczeństwo naszym miastom i gminom. Jest nim zwycięstwo militarne Ukrainy" - powiedział prezydent. Dodał następnie: "Państwo-zło powinno zostać rozbite we wszystkich znaczeniach tego słowa. Raszyzm powinien ponieść klęskę: militarną, gospodarczą, polityczną i prawną".

Przypominając o rocznicy wyzwolenia obwodu kijowskiego Zełenski zapewnił, że "nastąpi dzień", gdy władze ukraińskie poinformują, że "ostatni okupant zbiegł czy został zabity" w obwodzie donieckim, ługańskim, chersońskim i na południu Ukrainy.

"Krym też będzie wolny i znów bezpieczny. Ukraina odzyska wszystko, co jest jej" - oświadczył Zełenski.