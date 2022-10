Ukraina: Prezydent Zełenski: w ciągu 12 godzin strąciliśmy 37 irańskich dronów

W ciągu 12 godzin - od godz. 21 w niedzielę - siły ukraińskie zniszczyły 37 wystrzelonych przez armię rosyjską irańskich dronów Shahed - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Dosłownie teraz trwa nowy rosyjski atak dronami - są zestrzeliwane" - poinformował Zełenski.

Zaznaczył, że siły ukraińskie strącają część rakiet i dronów; w ciągu 12 godzin od godz. 21 w niedzielę zniszczono 37 irańskich dronów Shahed i kilka pocisków manewrujących.

"Ale do tego, by w zagwarantowany sposób obronić nasze niebo i sprowadzić do zera możliwości rosyjskich terrorystów, potrzebnych jest znacznie więcej nowoczesnych systemów obrony powietrznej i więcej pocisków do takich systemów" - dodał.

"Im mniej terrorystycznych możliwości będzie miała Rosja, tym szybciej zakończy się cała wojna" - powiedział Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3685)