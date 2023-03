Ukraina: Prezydent Zełenski w rocznicę bombardowania teatru w Mariupolu: nie przebaczymy zrujnowanych losów

Ukraińcy "nie przebaczą okupantom żadnego zrujnowanego losu" i będą zabiegać, by Rosja poniosła odpowiedzialność - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek, w rocznicę zbombardowania teatru w Mariupolu wraz z setkami chroniących się tam ludzi.

"Rok temu Rosja celowo i okrutnie zrzuciła potężną bombę na Teatr Dramatyczny w centrum Mariupola. Obok gmachu znajdował się napis "Dzieci", którego nie można było nie zauważyć" - napisał Zełenski na serwisie Telegram. Przypomniał, że w gmachu teatru "ukrywały się przed ostrzałami setki ludzi".

"Krok za krokiem dojdziemy do tego, by zagwarantować pełną odpowiedzialność państwa-terrorysty za to, co uczyniło wobec naszego kraju, naszego narodu" - zapewnił Zełenski.

Dodał następnie: "nie przebaczymy okupantom żadnego zrujnowanego losu. Pamiętamy o wszystkich, których życie zabrał terror rosyjski". (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5511).

16 marca 2022 r. rosyjski samolot wojskowy zrzucił bombę na Teatr Dramatyczny w Mariupolu. Według władz ukraińskich oraz świadków, którym udało się przeżyć, a następnie wydostać z oblężonego i stale atakowanego przez Rosjan miasta, w budynku tym ukrywali się cywile. Dokładna liczba ofiar jest obecnie niemożliwa do ustalenia - Mariupol znajduje się pod kontrolą strony rosyjskiej, która za atak odpowiadała. Według różnych szacunków i doniesień w bombardowaniu teatru mogło zginąć około 300 osób. Agencja Associated Press na podstawie własnego śledztwa oceniała w maju 2022 r., że zginęło jeszcze więcej - blisko 600 osób.

Amnesty International, która przez kilka miesięcy badała sprawę ataku i uznała go za "ewidentną zbrodnię wojenną popełnioną przez siły rosyjskie", mówi o co najmniej 12, a prawdopodobnie wielu więcej zabitych. AI ustaliła, że atak był niemal na pewno przeprowadzony przez rosyjski samolot bojowy, który zrzucił dwie półtonowe bomby. Spadły one na budynek "jedna obok drugiej i wybuchły jednocześnie". Najprawdopodobniej bomby zrzucił samolot bazujący na jednym z pobliskich lotnisk rosyjskich, maszyna któregoś z trzech typów: Su-25, Su-30 bądź Su-34.

Również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oceniła w raporcie, że atak na teatr "stanowi najprawdopodobniej szokujące złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, a ci, którzy wydali rozkaz i realizowali go, dopuścili się zbrodni wojennej". W raporcie wskazano, że był to "bezdyskusyjnie celowy atak" na obiekt cywilny. Z obu stron przed budynkiem teatru namalowano na ziemi widoczne z powietrza dwa duże napisy "Dzieci". Rosyjską wersję o "wysadzeniu teatru przez pułk Azow" misja OBWE uznała za bezpodstawną.