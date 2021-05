Ukraina: Prezydent Zełenski: Wartości demokratyczne to wyróżnik historii Polski

Wartości demokratyczne to wyróżnik historii Polski - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w poniedziałek, w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składa wizytę w Warszawie.

"Wartości demokratyczne to wyróżnik historii Polski" - napisał na Twitterze ukraiński prezydent. Zwracając się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy dodał, że inspiruje go polska tradycja ustawodawcza i sposób wdrażania reform.

Zełenski ocenił, że Konstytucja 3 Maja "była odzwierciedleniem pragnienia sprawiedliwości, które łączy nasze kraje i całą wspólnotę europejską".

W poniedziałek, w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zełenski składa wizytę w Polsce. Pięcioro prezydentów - Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy - podpisze tego dnia wspólną deklarację, a na Zamku Królewskim w Warszawie będzie debatować o przyszłości Europy.

Prezydent Polski Andrzej Duda odbędzie dwie bilateralne rozmowy, w tym z przywódcą Ukrainy. Po tej rozmowie Duda i Zełenski wygłoszą krótkie oświadczenia dla prasy. Następnie w Belwederze polski prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Łotwy.

Wieczorem w poniedziałek odbędzie się uroczysty obiad wydany przez prezydenta Dudę dla wszystkich prezydentów przybyłych na uroczystości.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska