Ukraina: Prezydent Zełenski we Lwowie spotkał się z szefową PE Robertą Metsolą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że spotkał się we Lwowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Dziękuję za wsparcie dla Ukrainy i ważne decyzje przyjęte w PE - napisał Zełenski w oświadczeniu na Telegramie.

Zełenski opublikował na swoim koncie na serwisie Telegram nagranie z rozmów z szefową europarlamentu. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5359).

Dodał następnie: "dziękuję za przywództwo w poparciu dla Ukrainy od pierwszych dni tej strasznej wojny i za ważne decyzje przyjęte przez Parlament Europejski". Podkreślił, że 1 marca 2022 r., wkrótce po tym, jak Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE, PE przyjął rezolucję w tej sprawie. Zawierała ona apel do instytucji unijnych, by podjęły działania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Prezydent Zełenski podkreślił, że jego kraj chce jeszcze w tym roku rozpocząć z UE negocjacje w sprawie członkostwa.