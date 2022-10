Ukraina: Prezydent Zełenski wezwał do utworzenia trybunału dla rosyjskich elit politycznych i wojskowych

Musimy pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy to wszystko zaczęli; powinien zostać powołany specjalny trybunał do osądzenia zbrodni agresji przeciwko Ukrainie - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online podczas zorganizowanej w Paryżu debaty "Wojna i Prawo".

"Musimy osądzić tych, którzy dopuścili się tej zbrodni. Zbrodni, w której skupiło się całe zło rosyjskich okupantów" - zaapelował ukraiński prezydent. "Nadal nie mamy jednak bazy instytucjonalnej mogącej pociągnąć do odpowiedzialności polityczne i wojskowe dowództwo Rosji, które za tę zbrodnię odpowiada" - dodał.

"Należy powołać specjalny trybunał dla zbrodni agresji na Ukrainę. Aby mógł ukarać tych, do których niestety Międzynarodowy Trybunał Karny i wszystkie inne dostępne instytucje sądowe na świecie nie mogą dotrzeć" - wezwał Zełenski. "Wszyscy wiecie, jak przywódcy Rosji, chowając się za fałszywymi opowieściami o suwerenności państwa, unikają sprawiedliwej odpowiedzialności za to, co zrobili. Musimy to przezwyciężyć" - zaznaczył.

Zełenski pochwalił pracę Międzynarodowego Trybunału Karnego nad zbadaniem rzekomych zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy. Dodał jednak, że "aby pierwotna zbrodnia agresji zbrojnej również została osądzona, musimy uzupełnić działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego".

