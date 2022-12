Ukraina: Prezydent Zełenski: wkrótce wygłoszę orędzie o sytuacji państwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że planuje wkrótce wygłosić przed parlamentem orędzie, którego tematem będzie sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa jego państwa. Podkreślił, że potrzebne jest "wspólne rozumienie celów narodowych".

W codziennym wystąpieniu wideo Zełenski zapowiedział, że zwróci się do Rady Najwyższej (parlamentu) z dorocznym orędziem "o wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Ukrainy". Dodał następnie: "chciałbym, by to orędzie było nie raportem, ale naszą wspólną rozmową o nadchodzącym roku". Podkreślił, że Ukraińcy wkraczają w nowy rok i powinni "zachować wspólne rozumienie celów narodowych".

Jednym z tych celów - mówił Zełenski - "jest wyzwolenie naszej ziemi z rąk wroga", a także odbudowa kraju i powrót do domów jego obywateli. Prezydent wymienił także zacieśnianie relacji z najważniejszymi partnerami Ukrainy i otwarcie dla kraju "nowych możliwości w świecie". Jest to "zadanie na najbliższy czas, i to nie tylko dla państwa, ale dla każdego i każdej z nas" - oświadczył przywódca Ukrainy. (https://t.me/s/V_Zelenskiy_official)