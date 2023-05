Ukraina: Prezydent Zełenski: wszystkie nasze kontakty międzynarodowe służą wzmocnieniu kraju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek w wieczornym wystąpieniu, że najważniejsze zadanie organów państwa i sens wszystkich kontaktów międzynarodowych polega na wzmacnianiu Ukrainy i jej obrony przed rosyjską inwazją.

"Musimy zdawać sobie sprawę, że najważniejsze zadanie naszego państwa i sens wszystkich kontaktów międzynarodowych ma na celu wzmocnienie Ukrainy i jej obrony, zwiększenie możliwości naszych żołnierzy i państwa w całości" - powiedział prezydent. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/6342)

Zełenski nawiązał do swojej wizyty na froncie - w rejonie Wuhłedaru i Marjinki w obwodzie donieckim, gdzie złożył życzenia żołnierzom piechoty morskiej w dniu ich święta.

Prezydent zaznaczył, że właśnie pierwsza linia frontu to właściwe miejsce do ogłoszenia powstania Korpusu Piechoty Morskiej. "Do już działających oddziałów dodane zostaną nowe brygady piechoty morskiej. Wyposażymy je w nowoczesną broń i sprzęt" - mówił Zełenski.

Wizyta na froncie, jak powiedział, była "uwieńczeniem wielu spotkań i rozmów z partnerami" zagranicznymi, do których doszło w ostatnim czasie.

"Każda wizyta zagraniczna i niemal każde rozmowy sprawiają, że Ukraina staje się silniejsza" - powiedział Zełenski.