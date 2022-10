Ukraina: Prezydent Zełenski: wyzwoliliśmy trzy miejscowości w obwodzie chersońskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił w środę, że tego dnia wyzwolone zostały spod okupacji rosyjskiej trzy miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy: Nowowoskresenske, Nowohryhoriwka i Petropawliwka.

"Tylko w ciągu tej doby na Chersońszczyźnie wyzwolono spod pseudoreferendum i ustabilizowano takie miejscowości, jak Nowowoskresenske, Nowohryhoriwka i Petropawliwka" - powiedział Zełenski. Informacje te przekazał w wieczornym wystąpieniu opublikowanym na Facebooku. (https://www.facebook.com/zelenskiy.official).

Prezydent zwrócił się też w języku rosyjskim do przedstawicieli Rosji. "Nawet, jeśli znajdziecie jeszcze gdzieś na świecie jakieś uzbrojenie o nazwie tak samo naturalnej dla waszego +ruskiego miru+, jak te irańskie (drony) Shahed, którymi próbujecie atakować nasze miasta (...), to i tak wam to nie pomoże. Wy już przegraliście" - powiedział Zełenski.

Mówił o "kłamliwej mobilizacji" ogłoszonej w Rosji i zniszczeniu "wszystkich perspektyw" narodu rosyjskiego. "Ukraińcy wiedzą, o co walczą, a coraz więcej obywateli Rosji uświadamia sobie, że ma ginąć po prostu dlatego, że jeden człowiek nie jest gotów zakończyć wojny" - oświadczył Zełenski.

