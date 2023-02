Ukraina: Prezydent Zełenski: z prezydentem Dudą w Rzeszowie omówiliśmy obecną sytuację na polu walki

Podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Rzeszowie omówiliśmy m.in. obecną sytuację na polu walki - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak napisał w mediach społecznościowych Zełenski, rozmowa z polskim prezydentem dotyczyła też obecnych ukraińskich potrzeb w dziedzinie obronności, dalszej współpracy w kwestii obrony oraz wspólnych kroków dyplomatycznych.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że opowiedział też prezydentowi Dudzie o swojej wizycie w Brukseli.

Zełenski w środę gościł w Londynie i Paryżu, gdzie spotkał się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W czwartek był w Brukseli, gdzie m.in. przemawiał przed Parlamentem Europejskim i spotkał się z przywódcami państw UE zgromadzonymi na nadzwyczajnym szczycie.

"Ważne, by negocjacje w sprawie ukraińskiego przystąpienia do UE rozpoczęły się już w tym roku. Stałoby się to motywującym czynnikiem dla ukraińskiego społeczeństwa i armii, które mierzą się z trudnymi wyzwaniami" - podsumował Zełenski i zamieścił zdjęcie z polskim prezydentem. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5073)

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Rzeszowie w czwartek późnym wieczorem. Prezydent Zełenski zrelacjonował swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną w Brukseli i innych stolicach europejskich; rozmowy dotyczyły też bezpieczeństwa w regionie - powiedział Przydacz.