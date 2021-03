Ukraina: Prezydent Zełenski zatwierdził strategię militarnego bezpieczeństwa kraju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził strategię militarnego bezpieczeństwa, której realizacja ma sprzyjać przystąpieniu kraju do NATO - poinformowało biuro prezydenta. Podkreślono, że taka strategia jest na Ukrainie przygotowana po raz pierwszy.

Zełenski tym samym wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w tej sprawie. Dokument opublikowano wieczorem w czwartek na stronie internetowej prezydenta.

Jak zaznaczyło biuro szefa państwa, jest to dokument planowania obronnego, którego celem jest zagwarantowanie realizacji polityki państwowej w sferze obrony. Przewiduje on wdrożenie kompleksowego podejścia do obrony Ukrainy w warunkach wojskowego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, związanego z wykorzystaniem metod hybrydowych.

Dodano, że realizacja strategii ma sprzyjać integracji Ukrainy z obszarem euroatlantyckim i otrzymaniu członkostwa w NATO.

Dokument zakłada aktywny udział w międzynarodowych operacjach mających na celu wspieranie pokoju i bezpieczeństwa. Zaznaczono w nim, że wszechstronna obrona Ukrainy nie ma na celu osiągnięcia parytetu wojskowego z Rosją, co doprowadziłoby do nadmiernej militaryzacji państwa. Przewiduje natomiast utrzymanie równowagi i połączenia wojskowych i niewojskowych środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wojskowego Ukrainy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska