Ukraina: Prezydent Zełenski złożył życzenia Ukraińcom z okazji świąt Bożego Narodzenia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w piątek życzenia obywatelom swojego kraju z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia; "jesteśmy razem - wielka ukraińska rodzina, gdziekolwiek się znajdujemy" - mówił Zełenski wspominając o tych, którzy są w okopach czy poza krajem.

W wystąpieniu wideo prezydent zwrócił się do "milionów rodzin ukraińskich, które dziś zbierają się wspólnie, by świętować Wigilię".

"Jesteśmy razem - wielka ukraińska rodzina. Gdziekolwiek się nie znajdujemy teraz: w domu, w pracy, w okopach, w drodze; na Ukrainie czy za granicą - nasza rodzina jest jednością, jak nigdy wcześniej, w swojej wierze w nasze wspólne zwycięstwo" - powiedział Zełenski.

Dodał następnie, że zwycięstwo to "przybliżane jest każdego dnia". Ukraińcy wspierają się wzajemnie, bronią swojej kultury, tradycji i wiary - powiedział prezydent. Odwołał się przy tym do Kozaków jako przodków Ukraińców nazywając ich "obrońcami wiary i Cerkwi".

"Żyjemy w wyjątkowym czasie i wszystkie nasze święta są szczególne. Musimy naruszać niektóre nasze tradycje - po to, by je chronić" - zauważył. Nawiązał w tym kontekście do rozmaitych nakazów kultury ludowej dotyczącej zachowania się w dni świąteczne. "Do gości należy odnosić się szczególnie radośnie i troskliwie - do gości, ale nie do okupantów. W dni świąteczne nie można sprzątać i wynosić śmieci - my jednak walczymy z czortami i wynosimy śmieci z naszego domu już od ponad 300 dni (czyli od początku inwazji rosyjskiej-PAP)" - mówił Zełenski.

"Mamy dziś jedno marzenie: niech w każdą rodzinę przyjdzie zgoda, w każdy dom - dostatek, a na ziemię ukraińską - zwycięstwo i z nim tysiącletni pokój i dobrobyt" - powiedział Zełenski. Zakończył apelem, by "chronić siebie, swą rodzinę i naszą Ukrainę!".