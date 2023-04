Ukraina: Prezydent Zełenski: życie Micheila Saakaszwilego zależy tylko od decyzji natury etycznej

Życie byłego prezydenta Gruzji, obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego zależy obecnie tylko od decyzji natury etycznej - oświadczył w piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował o udzielenie byłemu szefowi gruzińskiego państwa odpowiedniej pomocy medycznej.

"Życie Micheila Saakaszwilego zależy teraz nie od politycznej czy osobistej, lecz tylko od etycznej decyzji. Która ma jasną i mocną podstawę prawną" - powiedział prezydent na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Jeśli człowiek potrzebuje pomocy medycznej, jeżeli zależy od tego życie, to znaczy, że ten krok jest potrzebny" - dodał.

Zaznaczył, że adwokaci byłego prezydenta Gruzji zwrócili się w trybie pilnym do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, by zagwarantować Saakaszwilemu właściwe leczenie.

"Wydaje się, że to jedyny sposób, żeby uratować jego życie" - podsumował. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5855)

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013 i przewodniczący Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej w latach 2015-2016, odsiaduje wyrok sześciu lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.

W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia byłego szefa państwa jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.