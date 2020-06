Ukraina: Próba samospalenia podczas protestu przed parlamentem

Jeden z uczestników piątkowego protestu przed parlamentem w Kijowie próbował dokonać samospalenia. Na miejscu zebrało się ok. 1 tys. osób, domagających się dymisji szefa MSW Ukrainy Arsena Awakowa. W Radzie Najwyższej trwa zbiórka podpisów w tej sprawie.

Jak informuje Ukraińska Prawda, policji udało się szybko ugasić ogień na mężczyźnie. Serwis podaje, że mężczyzna wraz z rodziną przyjechał z miasta Nowa Kachowka w południowej Ukrainie w związku z siłowym przejęciem jego majątku. Protestujący domaga się dymisji Awakowa i zwrotu majątku. To już druga próba samospalenia tego mężczyzny, poprzednio podpalił się w 2005 roku.

Przed budynkiem parlamentu uczestnicy akcji także próbowali podpalić stary milicyjny samochód. Policja rozgoniła ich przy użyciu granatów dymnych - relacjonuje Ukraińska Prawda. W manifestacji biorą udział m.in. przedstawiciele nacjonalistycznej partii Prawy Sektor i Swoboda.

Trwa tam także akcja partii Hołos, która we wtorek rozpoczęła zbieranie podpisów w sprawie dymisji Awakowa. Po południu ma tam także rozpocząć się wiec pod hasłem "Przeciwko policyjnej samowoli na Ukrainie" - pisze Espreso.

W parlamencie Awakow odpowiada dziś na pytania w związku z głośnymi sprawami kryminalnymi z ostatnich tygodni, takimi jak strzelanina w podkijowskich Browarach, w której wzięło udział prawie 100 osób, i gwałt na będącej świadkiem kobiecie na posterunku policji.

Do tego ostatniego zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 maja na komisariacie w mieście Kaharłyk. Według Państwowego Biura Śledczego kobieta została wezwana w charakterze świadka w związku z kradzieżą. Na posterunku była torturowana: założono jej maskę przeciwgazową bez dostępu powietrza oraz kajdanki. Strzelano też nad jej głową z broni służbowej. Następnie ofiara została kilka razy zgwałcona.

Interfax-Ukraina relacjonuje, że Awakow, odnosząc się do tego zdarzenia, podkreślił w piątek, że "MSW i policja są odzwierciedleniem (...) ukraińskiego społeczeństwa". "Apeluję o to, by nie oskarżać całego zespołu policji za czyny kilku łajdaków" - zaznaczył.

Awakow pełni funkcję szefa resortu spraw wewnętrznych od końca lutego 2014 roku.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska