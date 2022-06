Ukraina: Prokurator generalna: rosyjska zbrodnia w Krzemieńczuku może być rozpatrywana przez trybunał w Hadze

Osoby odpowiedzialne za rosyjski atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku mogą być sądzone przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, dlatego okoliczności tej zbrodni należy udokumentować z punktu widzenia prawa międzynarodowego - oceniła we wtorek prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

"Do Krzemieńczuka przyjechali eksperci z krajów trzecich, którzy już byli obecni na Ukrainie i mają doświadczenie we współpracy z naszymi funkcjonariuszami i śledczymi. (...) Musimy natychmiast przyjąć standardy międzynarodowego prawa humanitarnego. Jest to trudne, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, mimo że od ośmiu lat znajdujemy się w stanie wojny. Należy jednak działać w ten sposób, ponieważ jest możliwe, że sprawa ta będzie rozpatrywana w Hadze" - zadeklarowała Wenediktowa, cytowana przez agencję UNIAN.

W ocenie prokurator generalnej należy zebrać dowody, które byłyby "wystarczające dla każdego sądu". Wenediktowa zapowiedziała, że pod uwagę zostaną wzięte dwa aspekty - doprowadzenie do skazania rosyjskich zbrodniarzy i ukaranie osób zarządzających supermarketem w Krzemieńczuku, winnych ewentualnego zaniedbania procedur bezpieczeństwa.

Wcześniej we wtorek wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko poinformował, że liczba ofiar poniedziałkowego ataku rakietowego na centrum handlowe wzrosła do ponad 20. "Już wiadomo o ponad 20 zabitych i 59 rannych, z których 25 hospitalizowano" - powiedział polityk, cytowany przez agencję Ukrinform.

Na miejscu ostrzału trwa akcja poszukiwawcza. Minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski zapowiedział, że prace będą prawdopodobnie trwać do środy rano.