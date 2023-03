Ukraina: przywódcy Rosji powinni być sądzeni zaocznie, jeśli nie zostaną ujęci

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin powiedział w czwartek, że przywódcy Rosji powinni zostać skazani zaocznie za zbrodnię agresji na Ukrainę w przypadku, jeśli nie zostaną ujęci i nie staną osobiście przed sądem.

"Jestem przekonany, że może się to odbyć zaocznie, ponieważ jest ważne, by sprawiedliwości stało się zadość w związku ze zbrodniami międzynarodowymi, nawet jeśli sprawców nie ma na ławie oskarżonych" - oświadczył Kostin w wywiadzie dla agencji Reutera.

Jak zauważa Reuters, trybunały międzynarodowe rzadko prowadzą procesy zaocznie. Agencja wskazuje, że wypowiedź Kostina jest związana z zabiegami władz Ukrainy o powołanie trybunału, który osądziłby rosyjską zbrodnię agresji wobec Ukrainy.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który niedawno wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, zajmuje się zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami ludobójstwa, natomiast nie jest w jego kompetencjach rozpatrywanie zbrodni agresji - przypomina Reuters.

Ostatnim znanym przypadkiem procesu przed trybunałem międzynarodowym, w którym oskarżeni zostali skazani zaocznie, był wyrok Specjalnego Trybunału dla Libanu w Hadze wobec członków szyickiego ugrupowania Hezbollah za zorganizowanie w 2005 roku zamachu bombowego, w którym zginął były premier Libanu Rafik Hariri.

MTK wydał w zeszłym tygodniu nakaz aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na nielegalnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.