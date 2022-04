Ukraina: Prokurator MTK: dostajemy informacje o nowych zbrodniach

Sytuacja na Ukrainie się nie poprawia i Międzynarodowy Trybunał Karny otrzymuje informacje o kolejnych zbrodniach – oświadczył w czwartek prokurator MTK Karim Khan na wspólnej konferencji prasowej z prokurator generalną Ukrainy Iryną Wenediktową.

"Widzimy, że sytuacja się nie poprawia. Otrzymujemy informacje o popełnianiu nowych zbrodni. Nasze zadanie polega na sprawdzeniu wiarygodności tych zgłoszeń i ocenie z profesjonalnego punktu widzenia, czy odpowiadają one standardom dopuszczalności (do rozpatrywania przez MTK)" - powiedział.

2 marca MTK na wniosek 39 państw, w tym Polski, wszczął śledztwo w sprawie "zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości lub ludobójstwa", które miały być popełnione na Ukrainie.

Khan powiedział, że obecnie wnioski złożyły już 42 państwa. "Naszym zadaniem jest przyjmowanie i przechowywanie wszelkich możliwych dowodów, jakie można zebrać. Nie będę spekulować, co będzie dalej. Dowody mówią same za siebie" - powiedział dodając, że te zbrodnie są realne i to nie fejk.

Dodał, że dokłada starań, by nawiązać kontakt z Rosją, i będzie nadal współpracować z ukraińskimi obrońcami praw człowieka. Podkreślił, że był w Buczy i Borodziance w obwodzie kijowskim. "Zrobimy wszystko, co możliwe, by stało się zadość sprawiedliwości i by (sprawcy) ponieśli odpowiedzialność" - zaznaczył.

Trybunał ma uprawnienia do rozpoznawania przypadków zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium ponad 120 krajów, które przyjęły ustanawiający ten sąd Statut Rzymski. W 2016 r. ze Statutu Rzymskiego wycofała się Rosja. Ukraina również nie jest stroną tej umowy, jednak dwukrotnie zadeklarowała, że zaakceptuje jurysdykcję MTK w odniesieniu do zbrodni popełnionych na jej terytorium, jeśli Trybunał zdecyduje się je zbadać.